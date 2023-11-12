Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале оценил версию американской газеты The Washington Post о причастности ВСУ к подрыву «Северных потоков» и обнаружил в ней «непонятный момент». По его словам, из публикации следует, что Украина атаковала инфраструктуру страны НАТО , а Альянс на это никак не отреагировал.

Он задался вопросом, почему члены НАТО не вспомнили положения устава организации и не проявили «евроатлантическую солидарность». По мнению корреспондента, они должны были «вбомбить в каменный век» агрессора.

Согласно статье американской газеты, которая ссылается на многочисленные источники в Киеве и Европе, экс-командир одной из частей ВСУ Роман Черновицкий выступал координатором подрыва «Северных потоков». В публикации указывалось, что он получал приказы от украинских чиновников, делавших доклады бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. По данным источников, Червинский занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Они арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку на газопроводе. Сам Червинский через адвоката эту версию опроверг и заявил о непричастности к диверсии.