Собчак рассказала, будет ли участвовать в президентской гонке в 2024 году

Российская журналистка Ксения Собчак заявила, что не будут баллотироваться в президенты РФ в следующем году. Об этом она рассказала в ходе разговора с артистом Алишером Моргенштерном (признан Минюстом иноагентом).

«Я не буду. У меня был плохой опыт. <…> Мне не понравилось, что у меня не получилось создать партию», — призналась Ксения Собчак в ходе разговора с Моргенштерном.

Интервью опубликовано на youtube-канале артиста. Собчак пояснила, что изначально она баллотировалась от партии «Гражданская инициатива» и планировала в дальнейшем ее развивать, но сделать этого не удалось, так как партия была отрезана от спонсорской поддержки.