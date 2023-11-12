Стало известно о состоянии попавшего в больницу худрука Малого театра

Состояние попавшего в больницу с микроинсультом художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина стабильное, рассказала директор учреждения Тамара Михайлова в беседе с RT. По ее словам, у народного артиста даже отмечается небольшое улучшение.

Состояние стабильное. С небольшим улучшением, — отметила Михайлова.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что у Юрия Соломина развилась деменция. По данным канала, художественный руководитель Малого театра остается в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Отмечалось, что Соломин дезориентирован в пространстве из-за нарушения кровообращения в мозге, его речь и движения заторможены. Актер также не помнит некоторые события из своей жизни, в том числе и то, как он попал в больницу.

До этого появилась информация, что Соломина частично парализовало, левая часть тела потеряла подвижность из-за инсульта. По словам медиков, паралич может пройти со временем. Они также отметили, что артист стал чувствовать себя несколько лучше и может разборчиво говорить.