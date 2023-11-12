Женщина отстояла в очереди 59 часов, чтобы показать дочери балет «Щелкунчик»
Жительница Красноярска Елена приехала в Москву и отстояла в очереди 59 часов, чтобы показать дочери балет «Щелкунчик» на её 16-летие.
Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Отмечается, что женщина приехала из Красноярска.
Она рассказала, что захотела сделать подарок своей дочери на её день рождения. Ей исполняется 16 лет в январе.
Ранее лица, осуществившие незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет «Щелкунчик», были задержаны.