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Женщина отстояла в очереди 59 часов, чтобы показать дочери балет «Щелкунчик»

Жительница Красноярска Елена приехала в Москву и отстояла в очереди 59 часов, чтобы показать дочери балет «Щелкунчик» на её 16-летие.

Женщина отстояла в очереди 59 часов, чтобы показать дочери балет «Щелкунчик»
© ТАСС

Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Отмечается, что женщина приехала из Красноярска.

Она рассказала, что захотела сделать подарок своей дочери на её день рождения. Ей исполняется 16 лет в январе.

Ранее лица, осуществившие незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет «Щелкунчик», были задержаны.

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