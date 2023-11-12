Жителей Свердловской области предупредили о гололедице

В Свердловской области прогнозируют гололедицу
В Свердловской области прогнозируют облачную погоду без осадков и гололедицу. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В воскресенье 12 ноября на Средний Урал сместится гребень антициклона. Максимум влияния антициклона придется на ночь понедельника, при этом температура воздуха ожидается ниже нуля, а вода на дорогах и тротуарах вполне может замерзнуть с образованием гололедицы», — указано в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Отмечается, что осадки прекратятся, но облачная погода при этом сохранится.
Температура воздуха в Свердловской области будет варьироваться от 0 до 5 градусов, на севере от -1 до -3. В Екатеринбурге утром и ночью туман, ветер 2 — 7 метров в секунду. Термометр покажет жителям города от 1 до 3 градусов тепла.