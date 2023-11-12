Жителей Свердловской области предупредили о гололедице

«В воскресенье 12 ноября на Средний Урал сместится гребень антициклона. Максимум влияния антициклона придется на ночь понедельника, при этом температура воздуха ожидается ниже нуля, а вода на дорогах и тротуарах вполне может замерзнуть с образованием гололедицы», — указано в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».