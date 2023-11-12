Адвокат предупредил о риске попасть за решетку за рубку дров в лесу

Сбор засохших на корню (сухостой) и поврежденных сильным ветром (бурелом) деревьев наказывается в России денежным штрафом и даже тюремным заключением. Об этом предупредил адвокат Илья Рейзер в беседе с агентством "Прайм".

По его словам, за данное нарушение для физических лиц предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП со штрафом в 4-5 тыс. рублей. Юридическим лицам грозит уголовная ответственность со штрафом в размере 100 - 500 тыс. рублей и лишением свободы на срок до семи лет. Рейзер посоветовал внимательнее приглядываться к древесине и рубить лишь деревья с признаками естественного отмирания, без следов спила или рубки. При этом запрещено использовать большую спецтехнику, к примеру, тракторы. Бензопилой, ручной пилой и топором пользоваться не воспрещается, но только не на арендованных участках земли.