Вика Цыганова посоветовала Дудю* отправиться в зону СВО

Певица Вика Цыганова и ее муж Вадим в интервью порталу «Подъем» прокомментировали проверку прокуратуры в отношении Юрия Дудя* (признан в РФ СМИ-иноагентом). Они отметили, что обманщиков следует судить.

Вадим напомнил, что ранее вместе с супругой посетил студию популярного блогера и дал ему интервью, в котором поднял вопросы внутренней и международной повестки. Он пояснил, что считал Дудя православным христианином.

«Не зря съездили. Я тоже думал, что он православный христианин, как он говорил, а он обманул. За обман надо судить. Рептилоиды не могут быть православными христианами», — подчеркнул Цыганов.

По его мнению, Дудь дискредитирует Россию, выполняет поставленную задачу. Соответственно, он получил то, что заслужил.

Цыганов призвал власти обратить внимание на таких персон, как журналистка Ксения Собчак, рэпер Алишер Моргенштерн** (включен в список иноагентов).

Он добавил, что СМИ называют его и его супругу душевнобольными. По его словам, это не исключается, но «дискредитация существует. Многие говорят, что нет плана Даллеса, но он работает».

Певица, в свою очередь, порекомендовала Дудю отправиться на СВО и делом доказать, что он действительно за Россию, а не против нее.

* Признан в РФ СМИ-иноагентом