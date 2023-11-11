Появились новые данные о состоянии актера Юрия Соломина

Внучка актера Юрия Соломина рассказала о его состоянии после перенесенного инсульта. Об этом сообщают «Известия».

Внучка навестила Соломина в больнице в субботу, 11 ноября. После этого она пообщалась с журналистами и рассказала, что состояние артиста начало улучшаться.

«Он не в реанимации, а в отделении интенсивной терапии» – рассказала родственница.

По её словам, после инсульта у Соломина наблюдались проблемы с левой частью туловища. Но сейчас все постепенно приходит в норму. Худрук находится в сознании и разговаривает.

Народного артиста, худрука Государственного академического Малого театра экстренно госпитализировали 6 ноября. 88-летний Соломин потерял сознание во время прогулки.