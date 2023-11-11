Депутат раскритиковал ситуацию с продажей билетов на «Щелкунчика»
Центр Москвы иногда напоминает о 90-х годах прошлого века, рассказал в своем Telegram-канале зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.
Парламентарий пояснил, что осенью в столице начинается продажа билетов на балет «Щелкунчик». В этот период, заметил он, «в самый центр Москвы возвращаются девяностые: гигантские очереди, давка, перекупщики».
Руководство Большого театра несколько лет назад опубликовало материал, в котором рассказало о достигнутых успехах в сфере цифровизации, напомнил Горелкин.
По его мнению, ситуация не изменилась к лучшему — возникший на фоне старта продаж билетов ажиотаж перегрузил сайт театра, он не справился с запросами.
На этом фоне, отметил парламентарий, руководству Большого следует либо пригласить качественных IT-специалистов, либо обратиться к Минсвязи с просьбой о подключении к порталу Госуслуг.