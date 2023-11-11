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Депутат раскритиковал ситуацию с продажей билетов на «Щелкунчика»

Центр Москвы иногда напоминает о 90-х годах прошлого века, рассказал в своем Telegram-канале зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.

Депутат раскритиковал ситуацию с продажей билетов на «Щелкунчика»
© ТАСС

Парламентарий пояснил, что осенью в столице начинается продажа билетов на балет «Щелкунчик». В этот период, заметил он, «в самый центр Москвы возвращаются девяностые: гигантские очереди, давка, перекупщики».

Руководство Большого театра несколько лет назад опубликовало материал, в котором рассказало о достигнутых успехах в сфере цифровизации, напомнил Горелкин.

По его мнению, ситуация не изменилась к лучшему — возникший на фоне старта продаж билетов ажиотаж перегрузил сайт театра, он не справился с запросами.

Места в очереди на «Щелкунчика» начали продавать за 100 тыс. рублей

На этом фоне, отметил парламентарий, руководству Большого следует либо пригласить качественных IT-специалистов, либо обратиться к Минсвязи с просьбой о подключении к порталу Госуслуг.

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