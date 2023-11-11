Эксперт назвала способы уберечься от мошенников в день распродаж

Накануне дня распродаж 11.11 эксперт рассказала, как уберечься от мошеннических интернет-магазинов. В частности, покупателей обманывают, маскируясь под бренд Louis Vuitton и службу доставки DHL. Об этом пишут «Известия».

Руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина отметила, что накануне «скидочных дней» традиционно активизируются фишинговые и мошеннические сайтов.

Так, мошенники замаскировались под бренд Louis Vuitton, и разослали электронные письма с ссылками на сайты-подделки. Они утверждали, что ювелирные изделия продаются якобы с огромными скидками.

Также часто используется фишинг, например, когда речь идет о доставке товаров. Поддельные электронные письма уже рассылались от имени компании DHL.

По словам Зиновкиной, вредоносная ссылка в адресной строке всегда отличается от названия оригинального магазина.

Кроме того, при переходе на мошеннический сайт браузер предупреждает, что «соединение не защищено».

Вдобавок магазины аферистов предлагают самую низкую цену, которая должна насторожить покупателя.