Пермский край накроют дожди и мокрый снег

В начале рабочей недели в Пермском крае выпадут значительные осадки. По прогнозу ГИС-центра ПГНИУ, пик активности придется на понедельник и вторник. Ожидаются мокрый снег и дождь.
«В Пермском крае следующие значительные осадки ожидаются в понедельник и вторник (13 и 14 ноября — прим URA.RU). Сначала выпадет мокрый снег, а затем — дождь. При этом потеплеет до +5 градусов», — указано в telegram-канале центра.
Ранее метеорологи предупреждали пермяков, что относительно теплая погода сохранится в регионе до 15 ноября, после чего начнется похолодание. Предположительно, к 16 ноября столбик термометра опустится до 0, а на территории установится снежный покров.