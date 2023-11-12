Пермский край накроют дожди и мокрый снег

«В Пермском крае следующие значительные осадки ожидаются в понедельник и вторник (13 и 14 ноября — прим URA.RU). Сначала выпадет мокрый снег, а затем — дождь. При этом потеплеет до +5 градусов», — указано в telegram-канале центра.