Места в очереди на «Щелкунчик» начали продавать за десятки тысяч рублей

Места в очереди в кассу Большого театра на постановку «Щелкунчик» начали продавать за десятки тысяч рублей. Об этом сообщают люди, стоящие в очереди.

«Перекупщики продают места в очереди у Большого театра за 40 тысяч рублей. На прошлой неделе просили 15 тысяч рублей», — приводит слова мужчины RT в своем telegram-канале.

Есть сообщения о том, что место в первой сотне перекупщики предлагали и за 100 тысяч рублей.

Люди продолжают стоять в очереди в кассы Большого театра на постановку «Щелкунчик». Для обеспечения порядка работает ОМОН, выявляя дебоширов.