Два человека пострадали в давке в очереди за билетами на «Щелкунчик»

Два человека пострадали в давке в очереди за билетами на новогодний балет «Щелкунчик» в столичном Большом театре. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным телеканала, инцидент произошел возле касс театра, когда кто-то из очереди сказал, что билетов не хватит на всех. Сразу после этого люди стали толкаться и пытаться пройти вперед. В итоге двое людей пострадали. По предварительным данным, одной женщине в очереди стало плохо, но травм она не получила. Помощь скорой помощи не потребовалась.