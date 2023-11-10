Два человека пострадали в давке в очереди за билетами на «Щелкунчик»
Два человека пострадали в давке в очереди за билетами на новогодний балет «Щелкунчик» в столичном Большом театре. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным телеканала, инцидент произошел возле касс театра, когда кто-то из очереди сказал, что билетов не хватит на всех. Сразу после этого люди стали толкаться и пытаться пройти вперед. В итоге двое людей пострадали. По предварительным данным, одной женщине в очереди стало плохо, но травм она не получила. Помощь скорой помощи не потребовалась.
Напомним, что продажа билетов на «Щелкунчика» стартовала 4 ноября. При этом приобрести их можно строго по паспорту и при наличии специального браслета с номером в очереди, которые театр ввел из-за сильного ажиотажа и повышенного спроса на представление.