Ефремов отметил свой юбилей в стенах исправительной колонии

10 ноября заслуженному артисту РФ актёру театра и кино Михаилу Ефремову исполнилось 60 лет. Эту значительную юбилейную дату он вынужден отмечать в ИК-4 в Белгородской области, где Ефремов отбывает срок в 7,5 года за смертельное ДТП, устроенное им 8 июня 2020 года на Смоленской площади Москвы. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, водитель которой был травмирован и позже скончался в больнице.

Михаил Ефремов родился в знаменитой театральной семье Олега Ефремова и Аллы Покровской, еще ребенком на сцене МХАТ сыграл небольшую роль в спектакле «Уходя, оглянись!». В школьном возрасте в 1976 году дебютировал в фильме «Дни хирурга Мишкина».

Долгое время Ефремов злоупотреблял алкоголем, неоднократно оказывался в центре внимания СМИ из-за скандального поведения, считал возможным появляться на публичных мероприятиях, спектаклях и съемках в нетрезвом виде.

«Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница. Мне такое определение нравится больше», - как-то в одном из интервью заявлял Ефремов.