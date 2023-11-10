В ВОЗ рассказали о группе риска по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), обновившая свои рекомендации по лечению COVID-19, отныне относит людей старше 65 лет к группе умеренного, а не высокого риска, как было до сих пор. Газета.Ru

В организации подчеркнули, что текущие варианты коронавируса вызывают менее тяжелое заболевание, а уровень иммунитета людей выше благодаря вакцинации. Эта ситуация приводит к снижению риска тяжелого заболевания для большинства пациентов, утверждают в ВОЗ. ТАСС