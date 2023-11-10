Казанские рестораны уволят сотрудников из-за скандала с участниками СВО

Мы сегодня распорядились подготовить все документы об увольнении, сейчас сотрудники на входе отстранены от работы. У нас есть фейсконтроль: не впускать лиц с алкогольным опьянением, с оружием и так далее, но указаний не впускать в форме у нас нет и не было никогда, — заявили в Smoky People.