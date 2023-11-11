Климатолог предсказал россиянам теплую зиму

«Зима будет разнообразной. Но относительно средних, которые были в прошлом, что подтверждается рядом наблюдений и динамикой, будет теплее. Конечно, таких морозов, что были в 50-70 годы 20 века, уже не будет никогда. Но вообще крепкие морозы традиционно бывают в декабре, январе, в феврале реже. Следует ожидать примерно до минус 20 градусов. Зимы становятся мягче, то мокрые осадки, то морозы. Неприятные чередования. Такая, ближе к питерской, погода ожидается. Высота снежного покрова в средней полосе будет больше. Динамика потепления над Москвой тропосферы (нижний слой атмосферы, — прим. URA.RU) за 10 лет составляет уже пол градуса. Представляете, как быстро теплеет тропосфера. Естественно, зимы будут теплее и теплее. Сибирь, Урал — с зимой будут тоже сложности», — объяснил он.