В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о состоянии художественного руководителя театра и народного артиста СССР Юрия Соломина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Михайловой, ей удалось пообщаться с артистом — состояние Соломина она расценивает как удовлетворительное.

«Я его сегодня видела. Он находится в том состоянии, в котором может находиться человек после инсульта. В целом все нормально, состояние стабильное», — рассказала она.

Юрий Соломин известен российскому зрителю как худрук Малого театра, а также преподаватель актёрского мастерства в театральном училище имени Щепкина. Кроме того, Соломин работает режиссёром театра и кино, а также сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.