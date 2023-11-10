Иммунолог порекомендовал вернуть удаленку из-за COVID-19

«Потребности в локдауне нет, в гораздо тяжёлые периоды его не вводили, сейчас тем более не нужно это делать. Дистанционная работа и учёба желательны, особенно в тех регионах, где есть реальный рост заболеваемости. В крупных городах крайне показан хотя бы частичный перевод на заочно-очную форму обучения и дистанционно-очную или полностью временно на дистанционную форму обучения. То же самое касается и работы. Это история будет частично влиять и на транспортные потоки, на то, чтобы люли не перемещались в часы-пик.



Я бы рекомендовал ношение масок в общественном транспорте и в других общественных помещениях, особенно мало проветриваемых. Кроме того, я рекомендую в частном порядке проветривать помещения, ограничить контакт в случае, если вернулись откуда-то с путешествия, контактировали с большим числом малознакомых людей. По прибытии лучше ограничить контакт на семь дней с вашими близкими, пожилыми, с людьми с хроническими заболеваниями.



Обработка рук спиртосодержащими средствами хорошо работает, а также мытьё рук с мылом. Если принять такие меры в совокупности, а также вакцинацию, можно снизить индивидуальные риски, риски малых групп».