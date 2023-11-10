Попова: три случая "пиролы" в Москве являются завозными

"Если говорить о Москве, все случаи очень хорошо отработаны. Первый случай мы зарегистрировали <...> 3 ноября, притом что отобран материал был 26 октября, в самый первый день заболеваний у человека, который приехал из-за границы, из Турции. Второй случай - то же самое: человек, который приехал из Турции, но перед этим побывал и в Германии. Ну и третий случай тоже связан с путешествием за пределы родной страны. Это неизбежно при вот такой активности миграционной", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".