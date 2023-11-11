Названы самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году
Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году являются июль и октябрь, заявила адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.
По словам Астаевой, выгоднее всего брать отпуск в месяцы, где не предусмотрено дополнительных выходных и праздничных дней, передает РИА «Новости». В следующем году такими месяцами будут июль и октябрь, насчитывающие по 23 рабочих дня. Меньшее количество рабочих дней – 17 – будет в январе, поэтому работники, решившие дополнительно отдохнуть в этом месяце, получат самые небольшие отпускные.
«Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). Из этого следует, что чем больше в месяце рабочих дней, тем больше сумма отпускных будет выплачена работнику», – пояснила Астаева.
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