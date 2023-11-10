Пассажиры Red Wings застряли в Батуми

Пассажиры авиакомпании Red Wings несколько часов не могут вылететь из столичного аэропорта Домодедово в грузинский Батуми из-за неисправности самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Свой в Батуми».

«По словам стюардессы, отказал прибор, который помогает лететь через горы», — говорится в публикации.

По информации канала, воздушное судно вылетело из московского аэропорта, но затем снова вернулось обратно, так и не долетев до конечной точки.

Дополнительной информации пока нет.