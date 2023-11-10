В России вручили первую Эрмитажную премию
В России учреждена первая Эрмитажная премия. Она будет вручаться ежегодно двум знаковым деятелям культуры — от России и мира, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Премия называется «За достижение в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепления международного культурного диалога», отмечает РИА Новости. Ее размер Голикова не уточнила.
Первыми лауреатами Эрмитжаной премими стали худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа.