Онищенко призвал привиться от гриппа до конца ноября
Россиянам следует привиться от гриппа до конца ноября, не дожидаясь ухудшения эпидемиологической ситуации, посоветовал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. В разговоре с KP.RU он подчеркнул, что подъем заболеваемости с большой вероятностью начнется только в январе из-за отсутствия холодов.
Пока мы еще не достигли эпидемических уровней заболеваемости ни в гриппе, ни в ковиде, и надо сейчас привиться, в течение ноября. Судя по всему, подъем заболеваемости, я надеюсь, начнется в январе. Поэтому сегодня на эту мельницу льет воду и погода, — пояснил Онищенко.
По словам академика, в стране привилось около 50 млн человек, но этого недостаточно. Необходимо, чтобы в России вакцинацию от гриппа сделали минимум 60-70 млн человек. Онищенко уточнил, что прививка от этого заболевания может помочь создать популяционный иммунитет в том числе и от COVID-19. При этом те вакцины против коронавирусной инфекции, которые появились в 2020-м году, уже не будут эффективны, поэтому делать их необязательно.
От гриппа надо обязательно привиться! Потому что грипп, если им заболеть, может ослабить организм, спровоцировать, повысить чувствительность человека ко всем остальным вирусам, которые уже начинают циркулировать среди наших граждан, в том числе и ковид, — отметил Онищенко.
Телеведущая Елена Малышева ранее предупредила об опасности гонконгского гриппа, первые случаи которого уже были выявлены в России. По ее словам, он может вызывать бронхолегочные осложнения. Кроме того, грипп H3N2 обладает высокой летальностью в сравнении с другими штаммами.