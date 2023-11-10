Онищенко призвал привиться от гриппа до конца ноября

Россиянам следует привиться от гриппа до конца ноября, не дожидаясь ухудшения эпидемиологической ситуации, посоветовал заместитель президента Российской академии образования , академик РАН Геннадий Онищенко . В разговоре с KP.RU он подчеркнул, что подъем заболеваемости с большой вероятностью начнется только в январе из-за отсутствия холодов.

Пока мы еще не достигли эпидемических уровней заболеваемости ни в гриппе, ни в ковиде, и надо сейчас привиться, в течение ноября. Судя по всему, подъем заболеваемости, я надеюсь, начнется в январе. Поэтому сегодня на эту мельницу льет воду и погода, — пояснил Онищенко.

По словам академика, в стране привилось около 50 млн человек, но этого недостаточно. Необходимо, чтобы в России вакцинацию от гриппа сделали минимум 60-70 млн человек. Онищенко уточнил, что прививка от этого заболевания может помочь создать популяционный иммунитет в том числе и от COVID-19. При этом те вакцины против коронавирусной инфекции, которые появились в 2020-м году, уже не будут эффективны, поэтому делать их необязательно.