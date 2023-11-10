В России предложили штрафовать родителей курящих детей

В индустрии хотят расширить действие ст. 20.22 КоАП, согласно которой родители получают штраф от 1500 до 2000 рублей за нахождение ребенка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Аналогичное наказание предлагают ввести за курящего ребенка, передает «Ведомости».

Однако в Госдуме считают, что штрафовать родителей будет избыточно. Если такие наказания введут, то каждый родитель будет под подозрением. Санкции необходимо накладывать только на тех, кто продает вейпы несовершеннолетним.