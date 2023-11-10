Состояние Юрия Соломина ухудшилось

У Соломина развилась деменция. Народный артист не помнит, как попал в больницу и некоторые события из своей жизни. Сейчас Соломин до сих пор лежит в реанимации», — говорится в посте. Отмечается, что состояние Соломина тяжелое. У него также заторможены речь и движения.