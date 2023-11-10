В России раскрываемость некоторых видов преступлений превысила 90 процентов

Раскрываемость некоторых видов преступлений в РФ превысила 90 процентов
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником. Он отметил, что в 2023 году по ряду составов преступлений раскрываемость превысила 90 процентов.
— В этом году нам удалось многого добиться. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью. По ряду составов раскрываемость превысила 90 процентов, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к стопроцентному рубежу. Такого в истории еще не было, — заявил глава МВД.
Колокольцев поблагодарил личный состав МВД за высокие профессиональные качества и ответственность в работе. Он пожелал им успехов на службе, других благ, а также благополучия близким, указано на сайте ведомства.
День сотрудника МВД отмечается 10 ноября. Он был учрежден в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года.
До этого президент России Владимир Путин поблагодарил за службу и поздравил сотрудников МВД с их профессиональным праздником. Основной их задачей, по словам президента, является укрепление веры людей в силу закона и государства.