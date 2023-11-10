Российские цирки могут остаться без животных. Соответствующий законопроект, предложенный руководителем фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым и вице-спикером Госдумы Вячеславом Даванковым, был направлен на рассмотрение региональным властям, сенаторам и правоведам для получения их отзывов, сообщил «Парламентской газете» первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов .

Я согласен, что в таких заведениях мы наблюдаем разные безобразия. Глупо это отрицать, и я часто эти вопросы поднимаю. Результатом моих запросов становятся открытые уголовные дела, изъятые и реабилитированные животные, — отметил парламентарий.

Бурматов считает, что предложение парламентариев — это в первую очередь заявление свой позиции. По мнению депутата, большинство отзывов на законопроект скорее всего будут отрицательными. Он отметил, что это связано с отсутствием учреждений, которые могут принять изъятых из цирков животных. Но власти могут ввести запрет на региональном уровне, напомнил Бурматов. Так сделали в городе Магасе Ингушетии, где провели консенсус среди жителей. По его результатам, цирковые представления с животными полностью запретили. Парламентарий также предложил другой вариант решения проблемы. Он пояснил, что нужно последовательно ужесточать ответственность за нарушения в цирках.