Попова призвала россиян как можно скорее привиться от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян, которые еще не привились от гриппа, сделать это как можно скорее. Об этом она заявила в интервью журналистке Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

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По словам Поповой, лучше всего пройти вакцинацию до конца ноября. Дело в том, что с каждой неделей число случаев гриппа увеличивается, а значит дальше вирус будет только развиваться, поэтому привиться нужно немедленно, предупредила Попова.

Накануне она сообщила о новой волне заболеваемости коронавирусом в России. Волна COVID-19, уточнила Попова, еще будет распространяться. Однако необходимости в массовой вакцинации нет. Рисков осложнений или летальных исходов при нынешнем вирусе не наблюдается.

Медики в России ожидают в этом респираторном сезоне тройную эпидемию — сезонных вирусов, гриппа и коронавируса. «Вечерняя Москва» узнала у врача — иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, будет ли в России так называемая тридемия.