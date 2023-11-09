Попова призвала россиян "немедленно" привиться от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от гриппа, лучше всего – до конца ноября. Об этом она заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
По ее словам, привиться от гриппа нужно "просто немедленно". Она добавила, что с каждой неделей число заболевших гриппом увеличивается. И дальше будет только развитие, сказала Попова.
Ранее сообщалось, что почти шесть миллионов москвичей вакцинировались от гриппа. Это составляет 46,4% от всего населения столицы.
В управлении Роспотребнадзора по городу заявили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве превышает показатели 2022 года. По данным наблюдений, это можно объяснить циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, отметили в ведомстве.
Эпидемиологическая ситуация и проведение прививочной кампании постоянно на контроле Роспотребнадзора.