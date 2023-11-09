Стало известно, в какие регионы России вновь вернется тепло

«До понедельника включительно на 80–85 % территории страны ожидается теплая погода с температурой выше нормы, существенно выше нормы. Единственный регион, где будет холодно, – это Дальний Восток. В частности, в Якутии ожидаются морозы до минус 32 градусов», – пояснил Вильфанд.

По его словам, что касается потепления, то теплее всего будет в Красноярском крае – на 12–14 градусов выше нормы. Так, если бы раньше там было ночью минус 28 градусов, то сейчас будет всего минус 15.