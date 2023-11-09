Школьников научат правилам хорошего поведения в интернете

Эксперты «Лиги безопасного интернета» приехали в Пермский край, чтобы поговорить со школьниками об основных онлайн-угрозах и способах защиты от них. Образовательные учреждения региона с 8 по 10 ноября организуют занятия по медиаграмотности, лекции и семинары для учителей и родителей на тему интернет-безопасности.

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По данным «Лиги безопасного интернета», сегодня 74 миллиона аккаунтов в соцсетях находятся под влиянием деструктивного контента, 14 миллионов из которых – это аккаунты детей и подростков. Поэтому воспитательная работа продолжается, уроки призваны помогать школам распространять навыки правильного поведения в интернете, а также постоянно оценивать истинный уровень цифровых угроз.

«Основная задача проекта «Месяц безопасного Интернета» – обучить детей ключевым правилам безопасности в сети, закрепить их навыки безопасного поведения, общения в Интернете, защиты себя и своих данных», – отметила эксперт «Лиги безопасного интернета» Светлана Султангалеева.

До 10 ноября эксперты «Лиги безопасного интернета» из Москвы проведут еще ряд уроков и семинаров в школах региона.