Курорт в Финляндии обанкротился из-за отсутствия россиян

Гостиничный комплекс Pajarinhovi со спа-центром на востоке Финляндии объявил о банкротстве из-за отсутствия российских туристов. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщило издание Iltalehti.

В материале говорится, что компания накопила долг на сумму 1,3 миллиона евро. Заявление о банкротстве руководство комплекса направило в районный суд финской области Северная Карелия.

Глава Pajarinhovi Калле Кескимяки подчеркнул, что к банкротству компанию привели несколько факторов, в том числе пандемия коронавируса, существенный рост цен на электроэнергию, а также отток отдыхающих россиян. По словам предпринимателя, в силу обстоятельств, происходящих в мире, по-другому ситуация сложиться не могла, говорится в статье.