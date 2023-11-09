Курорт в Финляндии обанкротился из-за отсутствия россиян

Курорт в Финляндии обанкротился из-за отсутствия российских туристов
Гостиничный комплекс Pajarinhovi со спа-центром на востоке Финляндии объявил о банкротстве из-за отсутствия российских туристов. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщило издание Iltalehti.
В материале говорится, что компания накопила долг на сумму 1,3 миллиона евро. Заявление о банкротстве руководство комплекса направило в районный суд финской области Северная Карелия.
Глава Pajarinhovi Калле Кескимяки подчеркнул, что к банкротству компанию привели несколько факторов, в том числе пандемия коронавируса, существенный рост цен на электроэнергию, а также отток отдыхающих россиян. По словам предпринимателя, в силу обстоятельств, происходящих в мире, по-другому ситуация сложиться не могла, говорится в статье.
Это не первый случай, когда в Финляндии бизнесы несут существенные убытки из-за отсутствия клиентов из РФ. Так, в июле этого года стало известно, что финский аутлет Zsar Outlet Village, находящийся на границе с Россией, обанкротился из-за отсутствия туристов. Дела пошли на спад еще во времена пандемии, которая сократила поток туристов, а затем на бизнес повлияло начало спецоперации на Украине.