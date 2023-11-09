В России вырастет госпошлина за выдачу загранпаспорта

Отмечается, что законопроект был принят во втором чтении и вступает в силу со дня официального опубликования. Согласно тексту инициативы, госпошлина за выдачу загранпаспорта вырастет с 5 до 6 тысяч рублей, либо с 2,5 до 3 тысяч рублей в случае электронной версии. Кроме того, также вырастет госпошлина за выдачу или продление визы для въезда или выезда в Россию — с 1 тысячи рублей до 1,2 тысячи рублей.

Помимо этого, законопроект также предусматривает увеличение госпошлины на выдачу визы для многократного пересечения госграницы (с 1,6 до 1,92 тысячи рублей), за выдачу приглашения на въезд в Россию (с 800 до 960 рублей), вида на жительство (с 5 до 6 тысяч рублей), разрешения на временное проживание (с 1,6 до 1,92 тысячи рублей), разрешений на привлечение и использование иностранных работников (с 10 до 12 тысяч рублей), разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства (с 3,5 до 4,2 тысяч рублей) и за прием в гражданство РФ и выход из него (с 3,5 до 4,2 тысяч рублей).