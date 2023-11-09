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В России вырастет госпошлина за выдачу загранпаспорта

Госдума России одобрила законопроект, предусматривающий индексацию госпошлин за выдачу загранпаспорта на 20%. Об этом сообщает РИА «Новости».

В России вырастет госпошлина за выдачу загранпаспорта
© РИА Новости

Отмечается, что законопроект был принят во втором чтении и вступает в силу со дня официального опубликования. Согласно тексту инициативы, госпошлина за выдачу загранпаспорта вырастет с 5 до 6 тысяч рублей, либо с 2,5 до 3 тысяч рублей в случае электронной версии. Кроме того, также вырастет госпошлина за выдачу или продление визы для въезда или выезда в Россию — с 1 тысячи рублей до 1,2 тысячи рублей.

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Помимо этого, законопроект также предусматривает увеличение госпошлины на выдачу визы для многократного пересечения госграницы (с 1,6 до 1,92 тысячи рублей), за выдачу приглашения на въезд в Россию (с 800 до 960 рублей), вида на жительство (с 5 до 6 тысяч рублей), разрешения на временное проживание (с 1,6 до 1,92 тысячи рублей), разрешений на привлечение и использование иностранных работников (с 10 до 12 тысяч рублей), разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства (с 3,5 до 4,2 тысяч рублей) и за прием в гражданство РФ и выход из него (с 3,5 до 4,2 тысяч рублей).

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