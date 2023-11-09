В Казани провели уникальную операцию

Хирурги республиканского клинического онкодиспансера в Казани провели операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике у 73-летнего мужчины, имеющего также грыжу диафрагмы. Такой случай является первым в России.

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Согласно медкарте пациента, в девять лет он попал в аварию, в результате которой получил грыжу. С данным заболеванием мужчина прожил 64 года. За этот период грыжа достигла огромных размеров, сместив органы брюшной полости влево, где должны были располагаться левое легкое и сердце. При этом заболевание совершенно не беспокоило пациента.

Весной 2022 года у мужчины во время диспансеризации выявили редкое сочетание патологий: огромную грыжу диафрагмы и рак толстого кишечника. До сих пор в России такого случая не было, в мировой же практике он встречался всего 13 раз.

Несмотря на сложность, хирурги приняли решение провести мужчине операцию, которая прошла успешно. Врачам удалось удалить пациенту опухоль с лимфатическими узлами и не затронуть грыжу. На данный момент мужчина прошел плановый осмотр и по результатам обследования у него нет рецидива.