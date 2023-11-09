Суд оштрафовал Максакову за неуказание статуса иноагента

Пресненский суд Москвы назначил штраф оперной певице Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом) в размере 30 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента в своих постах в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

Уточняется, что певице назначено наказание по части 4 статьи 19.43 КоАП РФ ("Производство материалов иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом").

В октябре сообщалось, что Максаковой за такое правонарушение грозил штраф до 50 тысяч рублей. Административный протокол поступил в Пресненский суд столицы.