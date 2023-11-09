В Госдуму внесли проект об уменьшении рабочей недели

В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час — с 40 до 39 часов. Lenta.ru

В тексте проекта говорится и о сокращении рабочего дня на час перед государственными праздниками. Автором проекта выступил сенатор Айрат Гибатдинов из Ульяновской области. В пояснительной записке он отмечает, что условия труда для современного наемного рабочего оказали чрезмерное давление на его психическое и моральное состояние. Ura.Ru

Гибатдинов напомнил, что, согласно Трудовому кодексу, максимальная продолжительность рабочего времени равна 40 часам в неделю. Однако, несмотря на это, в современных условиях большинство работников фактически находятся на своих рабочих местах больше, чем восемь часов в день, отметил сенатор. Москва24