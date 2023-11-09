Специалисты рассказали, что делать при попадании в дом летучей мыши

При попадании в жилье летучей мыши или птицы необходимо ловить их в плотных перчатках и с предварительно надетым головным убором. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

«Если в комнату случайно залетела летучая мышь или птица, не пытайтесь ее поймать: дезориентированное животное напугано и может укусить или клюнуть», — сказали там.

В ведомстве добавили, что в таких случаях следует полностью открыть окна, выключить в доме свет и выйти, закрыв за собой дверь, чтобы животное могло вылететь наружу самостоятельно.

Однако если этого не происходит, то следует надеть плотные перчатки и при наличии длинных волос головной убор, чтобы летучая мышь или птица не вцепилась в них и не запуталась. Только после этого можно приступать к поимке животного, подчеркнули в министерстве.