Кузнецова: в РФ рожают меньше детей, чем в Европе

Рождаемость в РФ в 2023 году уменьшилась на 2,5%, а к 2046 году численность россиян сократится до 138 млн человек. При этом, одна женщина в стране рожает меньше детей, чем в Европе. Об этом заявила депутат Госдумы Анна Кузнецова на парламентских слушаниях «Реализация демографической политики: проблемы, перспективы и законодательные решения». Ее слова с заседания приводит корреспондент NEWS.ru.

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По последним данным Росстата в этом году рождаемость уменьшилась на 2,5%, в этом году [она] может оказаться на самом низком уровне с начала 2000-х. По прогнозам ведомства рождаемость в нашей стране продолжает снижаться, — заявила Кузнецова.

По ее словам, такая тенденция продолжится до 2027 года, а затем рождаемость начнет расти, но «несмотря ни на что, к 2046 году население России без учета новых регионов составит по расчетам роста 138 млн человек — на 7,5% меньше, чем сейчас».

Даже благоприятный прогноз предполагает уменьшение численности населения, а также рост доли пожилых с нынешних 24% до 27% в 2046 году, — добавила парламентарий.

Кузнецова отметила, что сегодня рождаемость в Европе оценивается в 1,5-1,6, а в РФ по итогам 2022 года составляет 1,42 ребенка на одну женщину.