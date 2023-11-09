В Минздраве призвали запретить использование добавок к вейпу

Установление запрета на использование добавок к вейпам может стать хорошей мерой по защите здоровья граждан, детей и подростков. Об этом в четверг, 9 ноября, заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Маринэ Гамбарян.

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По ее словам, научно доказано отрицательное влияние таких добавок на организм.

— Норма закона, устанавливающая запрет на ингредиенты в составе вейпов и электронных сигарет, повышающих привлекательность этой продукции, в частности для подростков и молодежи, а также веществ, вызывающих или усиливающих никотиновую зависимость - пожалуй, самая эффективная мера, способная защитить здоровье граждан, детей и подростков от воздействия этих продуктов и его последствий, — сообщила Гамбарян.

В предложенном Министерством здравоохранения России списке добавок, запрещенных к использованию в вейпах, содержатся пояснения способов воздействия их на организм, а также негативные последствия, приводит слова руководителя центра РИА Новости.

Продажу вейпов с ароматизаторами могут запретить в России с 1 марта 2024 года.