«Вопиющий случай». Эксперт высказался об отказе россиянину в обмене валюты в Осло
Эксперт по туризму Николай Мельник в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об отказе сотрудников обменного пункта в аэропорту норвежского Осло обменять валюту туристу из России.
Ранее сообщалось, что россиянин хотел поменять евро на норвежские кроны, однако представители обменника в европейской авиагавани отказались продать ему местную валюту из-за паспорта РФ. Свое решение они объяснили санкциями.
Это вопиющий случай! Однако такие ситуации не носят массовый характер, об этом можно говорить с уверенностью. Скорее всего, произошедшее связанно со внутренней политой того банка, того обменного пункта, в котором турист из России пытался приобрести валюту. Этот банк явно "не дружит" с российской финансовой системой или не лоялен к России. Может быть, основываясь на каких-то государственных запретах, он наложил свои внутренние санкции и отказал. Но говорить о том, что все банки Норвегии вдруг решили начать отказывать в обслуживании всем российским гражданам, не стоит. Это единичный случай. У меня есть клиенты, которые отдыхают в Европе или ездят туда по бизнесу, и у них проблем с обменом валюты никогда не возникало.Николай МельникЭксперт по внутреннему и выездному туризму
Специалист при этом выразил мнение, что в ряде европейских, в том числе скандинавских, "не слишком хорошо настроены к российским туристам".
"Как мы помним, еще до начала спецоперации были случаи, когда демонстрировалось подобное отношение к российским гражданам. Например, были случаи, когда в Финляндии или в Эстонии им отказывали в продаже медикаментов. Отказывали просто по национальному признаку. Бывало, что на российских туристов просто не обращали внимание, когда они заговаривали на русском или на английском языке. Таков менталитет определенных граждан в некоторых странах. Но подчеркну еще раз: говорить о том, что все там ведут себя подобным образом, и стричь всех под одну гребенку я бы не стал", — заявил эксперт.
На фоне инцидента в аэропорту Осло Мельник посоветовал россиянам, планирующим поездки за границу, особенно в нелояльные к РФ страны, покупать валюту перед путешествием.
"Сейчас, имея шенгенскую визу, можно попасть по сути в любую европейскую страну. Эти визы хоть и неохотно, но выдают [россиянам] на крайние сроки поездки. Если мы хотим себя обезопасить, то лучше менять валюту у нас, в России. Благо у нас есть центры обмена СКВ, где можно приобрести практически любую валюту мира", — заключил специалист.
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