Это вопиющий случай! Однако такие ситуации не носят массовый характер, об этом можно говорить с уверенностью. Скорее всего, произошедшее связанно со внутренней политой того банка, того обменного пункта, в котором турист из России пытался приобрести валюту. Этот банк явно "не дружит" с российской финансовой системой или не лоялен к России. Может быть, основываясь на каких-то государственных запретах, он наложил свои внутренние санкции и отказал. Но говорить о том, что все банки Норвегии вдруг решили начать отказывать в обслуживании всем российским гражданам, не стоит. Это единичный случай. У меня есть клиенты, которые отдыхают в Европе или ездят туда по бизнесу, и у них проблем с обменом валюты никогда не возникало.

Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму