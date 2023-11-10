Татьяна Голикова заявила о снижении младенческой смертности
За время работы нацпроекта «Здравоохранение» с 2018 года показатель сократился до 4,1 промилле (число смертей на тысячу новорождённых).
По словам вице-премьера, реализация программы помогла также завершить строительство и ввод в эксплуатацию 818 объектов первичного звена, 8 онкобольниц, 15 детских больниц, создать 497 центров амбулаторной онкологической помощи и 3 589 фельдшерско-акушерских пунктов.
Голикова отметила, что закуплено и введено также 1617 передвижных медицинских комплексов, 14 282 автомобиля, выполнено свыше 6,1 миллиона высокотехнологичных операций и эвакуировано для оказания необходимой медицинской помощи более 72 тысяч человек.