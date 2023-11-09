В Гнесинке ответили на подозрения SHAMAN в плагиате дипломной работы

В Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных сообщили NEWS.ru, что проверяли на плагиат дипломную работу певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. В пресс-службе РАМ заявили, что по результатам проверки вокалист был допущен к защите дипломного реферата.

Сообщаем о том, что в соответствии с положением РАМ имени Гнесиных о государственной итоговой диссертации дипломный реферат Ярослава Юрьевича Дронова проходил проверку на антиплагиат в 2016 году. Проверка установила наличие не менее 60% оригинального текста, в следствие чего Дронов был допущен к защите ВКР, по результатам которой получил оценку «отлично», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что SHAMAN списал из интернета более половины своей дипломной работы. К такому выводу пришел сайт «Диссернет», проанализировав диплом артиста.

До этого сообщалось, что в 2023 году, согласно данным опроса ВЦИОМа, SHAMAN стал самым популярным певцом в России. За исполнителя хитов «Встанем» и «Я русский» проголосовали 33% опрошенных. При этом лучшей исполнительницей названа Полина Гагарина. Ее выбрали 19% опрошенных.