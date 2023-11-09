Патриарх Кирилл назвал причину отправки его отца в ссылку

Патриарх Кирилл рассказал, что власти СССР отправили в ссылку его отца, протоиерея Михаила Гундяева, так как тот писал слово «Бог» с заглавной буквы. Об этом сообщает РИА Новости.

О ссылке Михаила Гундяева патриарх рассказал на съезде Общества русской словесности.

По словам патриарха Кирилла, у его отца при обыске нашли конспекты высших богословских курсов, где слово «Бог» было написано с большой буквы.

«Переглянувшись, один [представитель власти - прим.ред.] пальцем ткнул в это слово и говорит: «Ишь, «Бог» пишет с большой буквы!». На что второй сказал: «Больше ничего искать не надо, этого достаточно». Было достаточно для того, чтобы отец на пять лет отправился на Колыму», — рассказал патриарх.

По его словам, его отец не отчаялся и даже был рад, «что переносит скорби не за какие-то преступления, а за верность Господу».

Патриарх добавил, что его отец, а также дед, который почти 30 лет провел в заключении, и митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов) были его главными наставниками.