Патриарх Кирилл назвал причину отправки его отца в ссылку
Патриарх Кирилл рассказал, что власти СССР отправили в ссылку его отца, протоиерея Михаила Гундяева, так как тот писал слово «Бог» с заглавной буквы. Об этом сообщает РИА Новости.
О ссылке Михаила Гундяева патриарх рассказал на съезде Общества русской словесности.
По словам патриарха Кирилла, у его отца при обыске нашли конспекты высших богословских курсов, где слово «Бог» было написано с большой буквы.
«Переглянувшись, один [представитель власти - прим.ред.] пальцем ткнул в это слово и говорит: «Ишь, «Бог» пишет с большой буквы!». На что второй сказал: «Больше ничего искать не надо, этого достаточно». Было достаточно для того, чтобы отец на пять лет отправился на Колыму», — рассказал патриарх.
По его словам, его отец не отчаялся и даже был рад, «что переносит скорби не за какие-то преступления, а за верность Господу».
Патриарх добавил, что его отец, а также дед, который почти 30 лет провел в заключении, и митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов) были его главными наставниками.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что злодейства не исключали успехов советской власти. Он подчеркивал, что исторических персонажей необходимо «отдавать на суд Божий, но никогда отрицательное не должно давать права исключать положительное».