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Власти Херсонской области: ущерб от разрушения Каховской ГЭС — 468 млрд рублей

Ущерб от разрушения Каховской ГЭС составил 468 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Александр Ветров.

Власти Херсонской области: ущерб от разрушения Каховской ГЭС
© РИА Новости

«Нанесён ущерб, по оценкам Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на общую сумму 468 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости восстановления Каховской ГЭС.

15 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что пострадавшим из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС выплатили 172 млн рублей финансовой поддержки.