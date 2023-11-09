Власти Херсонской области: ущерб от разрушения Каховской ГЭС — 468 млрд рублей
Ущерб от разрушения Каховской ГЭС составил 468 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Александр Ветров.
«Нанесён ущерб, по оценкам Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на общую сумму 468 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости восстановления Каховской ГЭС.
15 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что пострадавшим из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС выплатили 172 млн рублей финансовой поддержки.