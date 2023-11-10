В России заявили о «жутком дефиците» ИТ-специалистов

На российском рынке сформировался серьезный дефицит IT-cпециалистов, сообщил на форуме «Финополис» председатель правления банка «Тинькофф» Станислав Близнюк. Айтишник, вышедший на рынок в поисках работы, получает пять-семь предложений за три дня, приводит его слова РБК.

© Lenta.ru

Образовавшийся дефицит кадров Близнюк назвал «жутким». Компаниям это грозит необходимостью повышать зарплаты, что для многих является вызовом, пояснил он.

Другой проблемой глава «Тинькофф» назвал ухудшение качества кадров. С пониманием своей востребованности при нескольких «прокачанных» навыках у IT-специалистов может снижаться стимул к дальнейшему обучению, дал понять Близнюк. При этом в «Тинькофф» проблемы со специалистами в данный момент не наблюдают, однако могут столкнуться с этим в ближайшие три-пять лет, полагает председатель правления банка.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что нехватка IT-кадров в России составляет 500-700 тысяч человек. Столько дополнительных специалистов, по его словам, необходимо для поддержания высоких темпов развития отрасли. В то же время за прошлый год количество сотрудников отечественных IT-корпораций выросло на 13 процентов, и кадровая база отрасли продолжает увеличиваться, добавил он.