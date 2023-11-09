В частных клиниках Крыма перестали делать аборты

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский сообщил, что частные клиники на полуострове прекратили делать аборты. Соответствующее сообщение опубликовано на странице регионального минздрава в "ВКонтакте".

По словам Скорупского, эти клиники официально уведомили минздрав Крыма о своем добровольном отказе от оказания такой процедуры. Теперь искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медорганизациях.

3 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема абортов в России является острой, и необходимо решить вопрос, что с ней делать — запретить продажу препаратов для прерывания беременности или улучшать поддержку семей.