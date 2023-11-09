Посещаемость подмосковных парков за год выросла почти на 17%
В октябре 2023 года подмосковные парки посетили около 5,1 млн человек – почти на 17% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Парки Московской области продолжают радовать своих посетителей, привлекая все больше людей. Общее число гостей в октябре достигло внушительной отметки в 5,1 млн человек. Сравнивая с прошлым годом, можно увидеть увеличение на 740 тыс. человек. Этот яркий рост подтверждает привлекательность парков нашего региона и их значимость для жителей и гостей Подмосковья», – приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
Отмечается, что самым популярным стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, на втором месте – Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкинском городском округе, на третьем – Центральный городской парк Реутова.