Смольянинов* перестал выплачивать кредит в РФ и «оставил» его матери

Актер Артур Смольянинов* (признан в России иностранным агентом, а также внесен в список экстремистов и террористов) перестал выплачивать кредит в 95 тысяч рублей после переезда из РФ и «оставил» его своей матери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, женщина не в состоянии погасить долг сына, поскольку из доходов у нее только пенсия. Банк обратился в суд, который постановил взыскать со Смольянинова* задолженность путем изъятия имущества, которое осталось у него в Москве. Если этого не хватит для погашения кредита и накопившихся пеней, то приставы могут взыскать средства с родственников актера, которые значатся в договоре поручителями.

Напомним, что в начале 2023 года Смольянинов* заявил в интервью, что занял бы сторону Украины, если бы ему пришлось участвовать в боевых действиях. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело из-за «ряда заявлений, направленных против России». 13 января Минюст признал артиста иноагентом.

В мае 2023 года Смольянинова* признали виновным по статье о дискредитации армии, а после внесли в перечень террористов и экстремистов. В сентябре ФССП начала исполнительное производство по взысканию долга в 33 тысячи рублей, из которых 30 тысяч являются штрафом по статье о дискредитации ВС РФ, а еще 3 тысячи — штрафами за превышение скорости.