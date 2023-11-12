$92.05+0.1398.32-0.09

Большие машины с маленьким мотором

Slide 1 of 22
Audi A8L. В новом модельном году представительский седан получил в Китае исполнение 45 TFSI Quattro. Ему полагается двухлитровая «турбочетвёрка» без электрического «довеска»
1/18
Audi A8L. В новом модельном году представительский седан получил в Китае исполнение 45 TFSI Quattro. Ему полагается двухлитровая «турбочетвёрка» без электрического «довеска» 
© Motor.ru
Двигатель выдаёт 265 лошадиных сил и 370 Нм, сочетаясь с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Ранее в нынешнем поколении у модели не было рядных моторов — лишь V6 и V8
2/18
Двигатель выдаёт 265 лошадиных сил и 370 Нм, сочетаясь с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Ранее в нынешнем поколении у модели не было рядных моторов — лишь V6 и V8 
© Motor.ru
Начальная стоимость снижена на 11 процентов. Разгон до ста занимает 6,7 секунды, а максимальную скорость традиционно ограничили на уровне 250 километров в час
3/18
Начальная стоимость снижена на 11 процентов. Разгон до ста занимает 6,7 секунды, а максимальную скорость традиционно ограничили на уровне 250 километров в час 
© Motor.ru
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé и GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé. «Заряженный» кроссовер нарастил мощность, но лишился двигателей V6 и V8. Теперь модель оснащают лишь рядными «турбочетвёрками»
4/18
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé и GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé. «Заряженный» кроссовер нарастил мощность, но лишился двигателей V6 и V8. Теперь модель оснащают лишь рядными «турбочетвёрками» 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

В версии с индексом 43 2,0-литровый мотор с «электродовеском» выдаёт 421 лошадиную силу, а кратковременно отдача может увеличиваться ещё на 14 сил. В мощнейшем исполнении AMG GLC 63 S E Performance форсированный до 476 сил агрегат является частью гибридной системы и сочетается с 204-сильным электродвигателем
5/18
В версии с индексом 43 2,0-литровый мотор с «электродовеском» выдаёт 421 лошадиную силу, а кратковременно отдача может увеличиваться ещё на 14 сил. В мощнейшем исполнении AMG GLC 63 S E Performance форсированный до 476 сил агрегат является частью гибридной системы и сочетается с 204-сильным электродвигателем 
© Motor.ru
«Мягкогибридный» вариант набирает «сотню» за 4,8 секунды и достигает максимальных 250 километров в час. У 680-сильной топ-версии эти показатели составляют 3,5 секунды и 275 километров в час соответственно
6/18
«Мягкогибридный» вариант набирает «сотню» за 4,8 секунды и достигает максимальных 250 километров в час. У 680-сильной топ-версии эти показатели составляют 3,5 секунды и 275 километров в час соответственно 
© Motor.ru
Mercedes-Benz G 350. На китайский рынок вернулся внедорожник с четырёхцилиндровым двигателем
7/18
Mercedes-Benz G 350. На китайский рынок вернулся внедорожник с четырёхцилиндровым двигателем 
© Motor.ru
Автомобиль обрёл мотор M 264, но сохранил девятиступенчатый автомат и полный привод с тремя блокируемыми дифференциалами. Такая машина доступнее восьмицилиндрового G 500 почти на четверть. Единственное внешнее отличие — это шильдики
8/18
Автомобиль обрёл мотор M 264, но сохранил девятиступенчатый автомат и полный привод с тремя блокируемыми дифференциалами. Такая машина доступнее восьмицилиндрового G 500 почти на четверть. Единственное внешнее отличие — это шильдики 
© Motor.ru
Агрегат развивает 258 лошадиных сил и 370 Нм, позволяя набрать «сотню» за 8,1 секунды. В других странах такой вездеход не появится. Отметим, что в КНР подобная версия уже продавалась с 2020-го по 2022 год
9/18
Агрегат развивает 258 лошадиных сил и 370 Нм, позволяя набрать «сотню» за 8,1 секунды. В других странах такой вездеход не появится. Отметим, что в КНР подобная версия уже продавалась с 2020-го по 2022 год 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

RAM TRX. Суперпикап оставят в гамме, но под капотом новой версии появится 3,0-литровый двигатель Hurricane
10/18
RAM TRX. Суперпикап оставят в гамме, но под капотом новой версии появится 3,0-литровый двигатель Hurricane 
© Motor.ru
В начале весны производитель подтвердил, что нынешняя модификация с компрессорным 6,2-литровым мотором V8 покинет конвейер
11/18
В начале весны производитель подтвердил, что нынешняя модификация с компрессорным 6,2-литровым мотором V8 покинет конвейер 
© Motor.ru
Новая рядная «битурбошестёрка» выдаст не менее 510 лошадиных сил и 678 Нм. Если же автомобиль снабдят топовой модификацией этого агрегата, мощность достигнет 550 сил
12/18
Новая рядная «битурбошестёрка» выдаст не менее 510 лошадиных сил и 678 Нм. Если же автомобиль снабдят топовой модификацией этого агрегата, мощность достигнет 550 сил 
© Motor.ru
Cadillac GT4. В Китае представлен вседорожник начального уровня: он окажется доступнее, чем «старшие» модели
13/18
Cadillac GT4. В Китае представлен вседорожник начального уровня: он окажется доступнее, чем «старшие» модели 
© Motor.ru
Версия с 1,5-литровым 204-сильным мотором будет исключительно переднеприводной. В модификации со всеми ведущими колёсами двигатель объёмом 2,0 литра выдаст 230 лошадиных сил
14/18
Версия с 1,5-литровым 204-сильным мотором будет исключительно переднеприводной. В модификации со всеми ведущими колёсами двигатель объёмом 2,0 литра выдаст 230 лошадиных сил 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Новинка разделила с XT4 архитектуру E2XX. GT4 длиннее, уже и ниже собрата, поэтому напоминает приподнятый хэтчбек, а не кроссовер. Выпуск наладят в КНР: за пределами этой страны автомобиль вряд ли появится
15/18
Новинка разделила с XT4 архитектуру E2XX. GT4 длиннее, уже и ниже собрата, поэтому напоминает приподнятый хэтчбек, а не кроссовер. Выпуск наладят в КНР: за пределами этой страны автомобиль вряд ли появится 
© Motor.ru
Ford Mondeo. Крупный седан обзавёлся в Китае 1,5-литровым турбодвигателем EcoBoost (190 лошадиных сил, 258 Нм)
16/18
Ford Mondeo. Крупный седан обзавёлся в Китае 1,5-литровым турбодвигателем EcoBoost (190 лошадиных сил, 258 Нм) 
© Motor.ru
Ранее в нынешнем поколении автомобиль предлагали исключительно с 2,0-литровым мотором (238 сил, 376 Нм). Коробка передач — восьмиступенчатый автомат, привод передний
17/18
Ранее в нынешнем поколении автомобиль предлагали исключительно с 2,0-литровым мотором (238 сил, 376 Нм). Коробка передач — восьмиступенчатый автомат, привод передний 
© Motor.ru
Начальная стоимость уменьшилась на десять тысяч юаней, но комплектации прежние, разве что недоступен «спортивный» набор ST Line
18/18
Начальная стоимость уменьшилась на десять тысяч юаней, но комплектации прежние, разве что недоступен «спортивный» набор ST Line 
© Motor.ru

    Даунсайзинг стал привычным явлением, и моторы небольшого рабочего объёма всё чаще встречаются не только на семейных седанах и вседорожниках, но даже на представительских автомобилях, брутальных вездеходах, спортивных кроссоверах и экстремальных пикапах. Только за последнее время несколько известных автопроизводителей анонсировали или уже вывели в свет интересные новинки со скромными силовыми агрегатами. Многие из этих моделей ориентированы на Китай и не появятся за его пределами. В КНР от объёма двигателя зависит размер налоговых выплат, и даже обеспеченные люди не упускают возможность сэкономить.

    Motor.ru: главные новости