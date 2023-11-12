Даунсайзинг стал привычным явлением, и моторы небольшого рабочего объёма всё чаще встречаются не только на семейных седанах и вседорожниках, но даже на представительских автомобилях, брутальных вездеходах, спортивных кроссоверах и экстремальных пикапах. Только за последнее время несколько известных автопроизводителей анонсировали или уже вывели в свет интересные новинки со скромными силовыми агрегатами. Многие из этих моделей ориентированы на Китай и не появятся за его пределами. В КНР от объёма двигателя зависит размер налоговых выплат, и даже обеспеченные люди не упускают возможность сэкономить.